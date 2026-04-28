В России проведут лотереи для развития «Золотого кольца»

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. «Спортлото» будет проводить лотереи для поддержки внутреннего туризма в рамках развития маршрута «Золотое кольцо», соответствующее распоряжение подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.
Отмечается, что такие лотереи будут проводиться до 1 июля 2041 года.
«Провести 5 тиражных всероссийских государственных лотерей и 5 бестиражных всероссийских государственных лотерей в поддержку внутреннего и въездного туризма в рамках развития национального туристского маршрута “Золотое кольцо”, — говорится в документе.
ООО «Спортлото» определено оператором для проведения указанных лотерей, отмечается в распоряжении.
Документ вступит в силу 1 июля 2026 года.
Как ранее отмечал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, в 2025 году регионы «Золотого кольца» вместе с Москвой посетили 24 миллиона туристов, что составило 27% от всех внутренних туристических поездок.
В 2027 году «Золотому кольцу» России исполнится 60 лет, в связи с этим маршрут будет увеличен на 49 населенных пунктов, впервые в него войдут города и села Нижегородской и Тверской областей.