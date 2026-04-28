Рубио: США полагают, что верховный лидер Ирана жив

ВАШИНГТОН, 28 апреля. /ТАСС/. Администрация США исходит из того, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи жив. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил госсекретарь Марко Рубио.

Источник: AP 2024

«Ну, у нас есть свидетельства того, что да. Очевидно, они (представители иранской стороны — прим. ТАСС) утверждают об этом. У нас нет доказательств обратного», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

В начале апреля газета The Times со ссылкой на попавшие в ее распоряжение разведданные сообщила о том, что верховный лидер Ирана якобы проходит лечение и не участвует в принятии решений.

США и Израиль начали войну против Ирана 28 февраля. 7 апреля американский президент Дональд Трамп объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с исламской республикой. По данным иранской стороны, за 40 дней войны в результате американо-израильских ударов погибли 3 375 иранцев. 11 апреля Тегеран и Вашингтон провели переговоры в Исламабаде, однако стороны не достигли соглашения по вопросу о долгосрочном урегулировании конфликта из-за ряда противоречий. 21 апреля президент США объявил о намерении продлить режим прекращения огня с Ираном. Как сообщило иранское государственное телевидение, Тегеран не намерен признавать объявленное Вашингтоном в одностороннем порядке продление режима прекращения огня и будет поступать в соответствии со своими интересами.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше