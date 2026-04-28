В США потребовали от Пентагона ответов по поводу гибели военных в Кувейте

Демократы винят Пентагон из-за гибели военных США при атаке по их базе в Кувейте.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 28 апр — РИА Новости. Группа сенаторов-демократов потребовала ответов по поводу гибели шести военных США в Кувейте, обвинив руководство Пентагона в халатности при подготовке к ответным ударам Ирана и сокрытии фактов об уязвимости американских объектов на Ближнем Востоке, следует из письма законодателей.

Иран в первый день агрессии США и Израиля против него нанес ответный удар по авиабазе в Кувейте, где были расположены американские силы. По данным Пентагона, при этой атаке погибли шестеро американских военных.

«Новые сообщения СМИ содержат тревожные утверждения о том, что министерство обороны пренебрегло принятием элементарных мер для предотвращения гибели шести военнослужащих и вводило американскую общественность в заблуждение относительно того, что на самом деле произошло во время этого смертоносного нападения», — говорится в письме.

Более того, ссылаясь на расследования ряда американских СМИ, сенаторы указывают, что объект США в порту Шувейх Кувейта не имел необходимых систем противодействия дронам, а степень его укрепленности выжившие охарактеризовали как «нулевую», что сделало личный состав крайне уязвимым для ответных иранских атак.

Письмо на имя министра войны США Пита Хегсета подписали четверо влиятельных сенаторов-демократов: Элизабет Уоррен, Ричард Блументаль, Марк Келли и Кирстен Джиллибранд.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.

Президент США Дональд Трамп 21 апреля заявил, что продлевает перемирие до представления Тегераном предложений по урегулированию конфликта и завершения переговоров.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше