В Южном Судане разбился пассажирский самолет, погибли 14 человек

ДОХА, 28 апр — РИА Новости. Пассажирский самолет разбился на подлете к столице Южного Судана Джубе, погибли 14 человек, включая пилота, сообщило кенийское издание Eastafrican со ссылкой на южносуданское управление гражданской авиации.
По предварительным данным, авиакатастрофа произошла из-за плохой видимости на фоне непогоды.
«Два гражданина Кении погибли в числе 14 пассажиров и пилота зарегистрированного в Кении самолета Cessna компании CityLink Aviation при аварии на подлете к Джубе», — говорится в сообщении управления, которое приводит Eastafrican.
По информации управления, остальные погибшие пассажиры были гражданами Южного Судана.