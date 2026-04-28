В Южном Судане разбился пассажирский самолет, погибли 14 человек

Жертвами крушения самолета в Южном Судане стали 14 человек, включая пилота.

ДОХА, 28 апр — РИА Новости. Пассажирский самолет разбился на подлете к столице Южного Судана Джубе, погибли 14 человек, включая пилота, сообщило кенийское издание Eastafrican со ссылкой на южносуданское управление гражданской авиации.

По предварительным данным, авиакатастрофа произошла из-за плохой видимости на фоне непогоды.

«Два гражданина Кении погибли в числе 14 пассажиров и пилота зарегистрированного в Кении самолета Cessna компании CityLink Aviation при аварии на подлете к Джубе», — говорится в сообщении управления, которое приводит Eastafrican.

По информации управления, остальные погибшие пассажиры были гражданами Южного Судана.