Bild: Мерц стал самым непопулярным политиком в Германии

Канцлер Германии Фридрих Мерц стал самым непопулярным политиком в стране.
Об этом свидетельствует новое исследование института INSA для газеты Bild.
Уточняется, что Мерц занял последнюю строчку из 20, набрав среднюю оценку 2,9 балла. На первой строчке расположился министр обороны Германии Борис Писториус.
Исследование проводилось с 24 по 27 апреля. Данные о статистической погрешности и выборке не приводятся.
Ранее сообщалось, что уровень недовольства немцев Мерцем достиг рекордных 78%.
25 апреля в Марбурге в акции против Мерца приняли участие тысячи человек.
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.