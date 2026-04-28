Пентагон: у США нет защиты от гиперзвукового оружия и передовых крылатых ракет

Соединенные Штаты обладают очень ограниченной наземной одноуровневой системой обороны, отметил помощник военного министра США Марк Берковиц.

ВАШИНГТОН, 28 апреля. /ТАСС/. Вооруженные силы США в настоящее время не располагают средствами защиты от гиперзвукового оружия и передовых крылатых ракет. Об этом на слушаниях в Комитете по вооруженным силам Сената Конгресса заявил помощник военного министра США по политике в сфере космоса Марк Берковиц.

Во время заседания о разрабатываемой США системе ПРО нового поколения Golden Dome («Золотой купол») сенаторы попросили его описать современный противоракетный потенциал страны. «Сегодня у нас есть очень ограниченная наземная одноуровневая система обороны страны, которая была специально разработана для отражения малых по масштабу внезапных атак со стороны Северной Кореи», — ответил он.

«И у нас очень ограниченные возможности по противодействию любым другим атакам с использованием баллистических ракет, а также у нас сегодня нет средств защиты от гиперзвукового оружия или крылатых ракет, если говорить о передовых крылатых ракетах», — констатировал помощник главы Пентагона.

Пентагон: сердце военной машины США
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.
Читать дальше