Пентагон: у США нет защиты от гиперзвукового оружия и передовых крылатых ракет

ВАШИНГТОН, 28 апреля. /ТАСС/. Вооруженные силы США в настоящее время не располагают средствами защиты от гиперзвукового оружия и передовых крылатых ракет. Об этом на слушаниях в Комитете по вооруженным силам Сената Конгресса заявил помощник военного министра США по политике в сфере космоса Марк Берковиц.
Во время заседания о разрабатываемой США системе ПРО нового поколения Golden Dome («Золотой купол») сенаторы попросили его описать современный противоракетный потенциал страны. «Сегодня у нас есть очень ограниченная наземная одноуровневая система обороны страны, которая была специально разработана для отражения малых по масштабу внезапных атак со стороны Северной Кореи», — ответил он.
«И у нас очень ограниченные возможности по противодействию любым другим атакам с использованием баллистических ракет, а также у нас сегодня нет средств защиты от гиперзвукового оружия или крылатых ракет, если говорить о передовых крылатых ракетах», — констатировал помощник главы Пентагона.