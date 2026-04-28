У Ирана осталась половина довоенного ракетного арсенала, заявил Рубио

ВАШИНГТОН, 28 апр — РИА Новости. Иран по-прежнему обладает половиной своего довоенного ракетного арсенала, несмотря на продолжающийся конфликт с США, утверждает госсекретарь США Марко Рубио.
«На данный момент у них (Ирана — ред.) осталась половина ракет», — сказал Рубио в интервью телеканалу Fox News.
При этом высокие темпы расхода вооружений в ходе конфликта с Ираном привели к серьезному истощению запасов Пентагона, из-за чего США могут потребоваться до шести лет на их полное восполнение, включая крылатые ракеты Tomahawk, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Многие страны региона полностью или частично закрыли воздушное пространство из-за опасности атак ракет и беспилотников.
Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели, Президент США Дональд Трамп 21 апреля заявил, что продлевает перемирие до представления Тегераном предложений по урегулированию конфликта и завершения переговоров.