Словакия может увеличить закупки газа из России

БРАТИСЛАВА, 28 апр — РИА Новости. Доля российского газа в закупках словацкого энергооператора SPP в 2026 году может быть выше уровня 2025 года, когда она составила около 33%, с учетом приближающегося запрета на его импорт в Европейский союз, который должен вступить в силу в 2027 году, таким мнением поделился с РИА Новости исполнительный директор Словацкого союза газа и нефти (SPNZ) Рихард Квасньовский.
В середине ноября 2025 года словацкое издание Denník N сообщило, что доля российского газа в закупках словацкого энергооператора SPP с начала прошлого года составила около 33%, почти 70% газа республика получила из других источников.
«Да, такое развитие (ситуации — ред.) мы и ожидаем», — сообщил Квасньовский, отвечая на вопрос РИА Новости о том, может ли быть доля российского газа в закупках SPP выше уровня 2025 года с учетом приближающегося запрета на импорт российского газа из РФ в Евросоюз.
Он сообщил, что «на 2026 год компания SPP в соответствии с новым законодательством RepowerEU, вступившим в силу во второй половине марта, заключила дополнение (к договору — ред.) с компанией “Газпром экспорт”, которое урегулировало условие поставок природного газа в Словакию таким образом, чтобы это отвечало требованиям нового постановления Еврокомиссии».
«Это решение поможет SPP использовать в настоящее время самый выгодный по цене источник газа. Изменение контракта происходит каждый год для того, чтобы он отражал текущую ситуацию на рынке с природным газом с учетом того, что долгосрочный контракт был подписан в 2008 году, ситуация на газовом рынке с тех пор значительно изменилась», — заключил Квасньовский.
Словакия ранее получала российский газ транзитом через Украину. Однако с 1 января 2025 года украинские власти остановили этот транзит. С 1 февраля 2025 года текущего года республика частично восстановила поставки российского газа по «Турецкому потоку». Затем SPP проинформировала, что с 1 апреля 2025 года поставки от компании «Газпром экспорт» по этому маршруту увеличились, они достигли уровня, который обеспечит необходимый объем газа для клиентов оператора на следующий период, включая зимний сезон 2025−2026 годов.
SPNZ — это независимое объединение компаний и специалистов, работающих в газовой и нефтяной отрасли Словакии, его членами являются компании, которые продают, распределяют и транспортируют газ и нефть, а также поставщики оборудования и услуг в этой сфере.