Требования Таллина вернуть Киеву контроль над Запорожской атомной электростанцией обусловлены русофобией эстонских политиков и их стремлением подчеркнуть свою значимость. Такое мнение высказал глава парламента Крыма Владимир Константинов.
«Они каждый раз хотят подчеркнуть свою значимость такого рода громкими заявлениями, не имеющими никакого отношения к реальной политике. Они превращаются в русофобских крикунов», — сказал парламентарий РИА Новости.
Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна не только призвал к реализации жестких ограничений в отношении энергосектора РФ, но и заявил, что Москва должна вернуть Украине ее энергообъекты.
После этого российский депутат Михаил Шеремет осудил подобные призывы и напомнил, что вся энергетическая инфраструктура Эстонии была построена в советское время.
Также Цахкна заявил, что у европейских стран больше нет серьезного желания возвратиться к прошлому в отношениях с Россией.
