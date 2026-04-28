Моргулов рассказал о координации с Китаем по Ближнему Востоку

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Россия и Китай выступают за мирное урегулирование конфликта на Ближнем Востоке, заявил посол РФ в КНР Игорь Моргулов.
«Россия и Китай с самого начала кризиса прямо говорят о его первопричине — американо-израильской агрессии, развязанной под прикрытием переговоров, без санкции СБ ООН, в нарушение международного права. Военные действия поставили регион на грань полномасштабной войны, нанесли чувствительный удар по мировой экономике», — сказал Моргулов газете «Известия».
«У нас с китайскими друзьями хорошие отношения и с Ираном, и с арабскими государствами Персидского залива. Мы вместе твердо выступаем за скорейшее мирное урегулирование конфликта», — отметил дипломат.
По его словам, КНР и РФ указывают на назревшую необходимость переформатирования архитектуры безопасности в Персидском заливе и в целом на Ближнем Востоке, «вызванную растущим недоверием региональных государств к способности, а главное — искренности намерений США обеспечить там стабильность».
Он также отметил, что о единстве подходов двух стран к ситуации наглядно свидетельствует тот факт, что Москва и Пекин солидарно заветировали проект резолюции Совбеза ООН по судоходству в Ормузском проливе, который, по общему мнению, не только не способствовал разрешению кризиса, но и создал бы предпосылки для злоупотреблений в системе международных отношений.
«Если бы эта инициатива прошла, смею предположить, что последующее американо-иранское перемирие, скорее всего, не состоялось бы», — добавил посол.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.