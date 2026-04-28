Рубио: Иран по-прежнему обладает половиной своего довоенного ракетного арсенала

Иран по-прежнему обладает половиной своего довоенного ракетного арсенала, несмотря на продолжающийся конфликт с США, заявил в интервью телеканалу Fox News госсекретарь Соединённых Штатов Марко Рубио.
«На данный момент у них осталась половина ракет», — сказал политик.
В Financial Times ранее писали, что Рубио мог намеренно отстраниться от вооружённого конфликта с Ираном, чтобы сохранить за собой стратегическое преимущество в преддверии президентских выборов.
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.