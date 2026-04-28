Адвокат назвала документы, которые нельзя терять собственнику жилья

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Собственник жилья несёт полную ответственность за его содержание, и потеря ключевых документов может лишить его возможности защитить свои права. О самых важных бумагах агентству «Прайм» рассказала адвокат МКА «Советник-Центр» Анастасия Яковлева.
«Крайне важны документ об оплате и акт приема-передачи жилого помещения от предыдущего собственника. Акт, подписанный обеими сторонами, позволяет снять с себя ответственность за коммунальные долги предыдущего собственника и за скрытые недостатки жилья», — пояснила эксперт.
По словам Яковлевой, обязательно нужно хранить документ о возникновении права собственности (договор купли-продажи, дарения, наследство и т.д.), а также выписку из ЕГРН. Для квартир с перепланировкой необходимы документы о её согласовании, особенно если затрагивались газовые трубы. Технический паспорт из БТИ поможет в спорах о переустройстве.
Также стоит сохранять чеки об оплате ЖКУ за три года и документы на счётчики — они подтвердят их исправность. Без этих бумаг отстаивать свои интересы в суде или перед госорганами будет крайне сложно.