Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Адвокат назвала документы, которые нельзя терять собственнику жилья

Юрист Яковлева: собственнику жилья нельзя терять акт приема-передачи помещения.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Собственник жилья несёт полную ответственность за его содержание, и потеря ключевых документов может лишить его возможности защитить свои права. О самых важных бумагах агентству «Прайм» рассказала адвокат МКА «Советник-Центр» Анастасия Яковлева.

«Крайне важны документ об оплате и акт приема-передачи жилого помещения от предыдущего собственника. Акт, подписанный обеими сторонами, позволяет снять с себя ответственность за коммунальные долги предыдущего собственника и за скрытые недостатки жилья», — пояснила эксперт.

По словам Яковлевой, обязательно нужно хранить документ о возникновении права собственности (договор купли-продажи, дарения, наследство и т.д.), а также выписку из ЕГРН. Для квартир с перепланировкой необходимы документы о её согласовании, особенно если затрагивались газовые трубы. Технический паспорт из БТИ поможет в спорах о переустройстве.

Также стоит сохранять чеки об оплате ЖКУ за три года и документы на счётчики — они подтвердят их исправность. Без этих бумаг отстаивать свои интересы в суде или перед госорганами будет крайне сложно.