Эксперт Пачини: антироссийские санкции ЕС доказали свою бесполезность

«Между строк просматривается тщетная и отчаянная попытка придать полезность инструменту, который уже доказал свою бесполезность», — сказал он.
По мнению Пачини, санкции, вероятно, сегодня используются для того, чтобы заставить европейских граждан поверить в то, что у Еврокомиссии ещё остались какие-то возможности влиять на международные дела.
23 апреля ЕС согласовал выделение кредита Украине в размере €90 млрд и утвердил 20-й пакет санкций против России.
Позже МИД России объявил об ответе на 20-й пакет санкций ЕС.