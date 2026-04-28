В МИД России оценили селфи посла Украины под столом во время покушения на Трампа

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник иронично прокомментировал фото посла Украины в Соединённых Штатах Ольги Стефанишиной где на мероприятии, в ходе которого произошло покушение на американского лидера Дональда Трампа, она сидит под столом.
По словам дипломата, такое поведение выглядело необычно на фоне других гостей, которые оставались за столами.
«Стефанишина уютно разместилась под столом во время покушения на Трампа и поведала об этом миру… Не очень ясно, почему остальные гости сидели за столами, а вот Стефанишина — под столом! Видимо опыт — большое дело!» — сыронизировал Мирошник.
Ранее Федеральный суд в Вашингтоне предъявил Коулу Томасу Аллену, стрелявшему на приёме с участием президента США Дональда Трампа, обвинение в покушении на жизнь главы американской администрации.
В New York Post между тем писали, что задержанный за стрельбу на приёме осуждал Трампа за нежелание помочь Киеву.