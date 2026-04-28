Рубио заявил, что США могут усилить давление на Иран

Соединённые Штаты могут усилить давление на Иран, если исламская республика не пойдёт на сделку с Вашингтоном, заявил в интервью телеканалу Fox News американский госсекретарь Марко Рубио.
«Давление на Иран является экстраординарным, и я думаю, что его можно ещё больше усилить», — сказал политик.
При этом он отметил, что Иран по-прежнему обладает половиной своего довоенного ракетного арсенала.
Доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Г. В. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев между тем выразил мнение, что США и Иран выбрали тактику «ни мира, ни войны».