SuperJob: рекордное число россиян будут работать во время майских праздников

В России в текущем году провести майские праздники на рабочем месте планирует каждый седьмой россиянин (14%). Это рекордный показатель за последние пять лет, показало исследование SuperJob.

«Число работающих в праздничные дни составило 14% — это на 4 процентных пункта больше, чем год назад, и максимальный показатель за 5 лет», — передаёт РИА Новости.

Также отмечается, что каждый второй россиянин проведёт выходные дома (49%), а каждый шестой отправится на дачу или в деревню (17%).

В исследовании приняли участие 1600 респондентов.

Ранее аналитики раскрыли, сколько россиян «продлевают» отдых на майских праздниках. Результаты исследования есть в распоряжении RT.

Адвокат Олег Зернов между тем напомнил, что работа в майские праздники по закону должна оплачиваться в двойном размере.