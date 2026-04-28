SuperJob: рекордное число россиян будут работать во время майских праздников

В России в текущем году провести майские праздники на рабочем месте планирует каждый седьмой россиянин (14%). Это рекордный показатель за последние пять лет, показало исследование SuperJob.
«Число работающих в праздничные дни составило 14% — это на 4 процентных пункта больше, чем год назад, и максимальный показатель за 5 лет», — передаёт РИА Новости.
Также отмечается, что каждый второй россиянин проведёт выходные дома (49%), а каждый шестой отправится на дачу или в деревню (17%).
В исследовании приняли участие 1600 респондентов.
Адвокат Олег Зернов между тем напомнил, что работа в майские праздники по закону должна оплачиваться в двойном размере.