«Подобрался опасно близко»: западные СМИ — о покушении на Трампа

«Бах! Бах! Что это было? Где это было? В 8:36 вечера в похожем на пещеру банкетном зале отеля Washington Hilton царили паника и столпотворение. Вокруг бегали люди, раздавались крики “Ложись!” и “Не высовывайся!”. Я видел, как гости ежегодного ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома — мужчины в смокингах, женщины в платьях — ныряли под круглые столики, и сам, словно по команде, сделал то же самое. Это была сцена из дюжины голливудских фильмов, но сейчас это происходило со мной, прямо здесь и сейчас, — вспоминает журналист. — Агенты секретной службы пробежали по залу c оружием в руках. Водворилась зловещая тишина. К тому времени, как я поднялся, чтобы взглянуть на возвышение, Дональда и Меланию Трамп уже увели».