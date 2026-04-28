«Подобрался опасно близко»: западные СМИ — о покушении на Трампа

Западные СМИ активно освещают очередной инцидент, когда жизнь Дональда Трампа оказалась под угрозой. Как отмечает NYT, преступник, пробравшийся в отель, где проходил ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома, в своём «манифесте» обвинял администрацию Трампа в многочисленных преступлениях. Корреспондент The Guardian описывает хаос, царивший в банкетном зале во время стрельбы. Fox News напоминает, что около того же отеля в 1981 году чуть не убили другого президента — Рональда Рейгана. Между тем The Conversation констатирует, что политически мотивированное насилие стало в США привычным делом.
Так, заголовок The New York Times (NYT) гласит: «И снова вооруженный преступник подобрался опасно близко к Трампу». Издание отмечает, что это «уже третий раз за три года, когда Трамп оказался в опасности».
Сообщается, что в субботу вечером несостоявшийся убийца пробился через пост охраны в отеле Washington Hilton, где проходил ежегодный ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома (WHCA), и направился к банкетному залу, где президент ужинал с сотнями журналистов, чиновников и гостей. Нападавшего удалось задержать.
Автор статьи уверен: инцидент «непременно заставит вновь задуматься о политически мотивированном насилии — бедствии, от которого страдают Соединённые Штаты, — и о том, достаточно ли хорошо охраняется господин Трамп».
По данным NYT, нападавший — 31-летний Коул Томас Аллен — оставил «манифест», в котором обвинил власти США в многочисленных преступлениях.
«В записке, состоящей примерно из тысячи слов, Трамп не упоминается по имени, однако есть указания на то, что подозреваемый испытывал глубокий гнев по отношению к администрации и к самому президенту», — пишет газета.
Предположительно, Аллен снял номер в Washington Hilton, где и проходил торжественный ужин.
«В своих записях он выражал удивление тем, что сумел заселиться в отель с дробовиком, короткоствольным огнестрельным оружием и ножом», — передаёт NYT.
Корреспондент The Guardian Дэвид Смит, присутствовавший на мероприятии, приводит эмоциональное описание событий в банкетном зале.
«Бах! Бах! Что это было? Где это было? В 8:36 вечера в похожем на пещеру банкетном зале отеля Washington Hilton царили паника и столпотворение. Вокруг бегали люди, раздавались крики “Ложись!” и “Не высовывайся!”. Я видел, как гости ежегодного ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома — мужчины в смокингах, женщины в платьях — ныряли под круглые столики, и сам, словно по команде, сделал то же самое. Это была сцена из дюжины голливудских фильмов, но сейчас это происходило со мной, прямо здесь и сейчас, — вспоминает журналист. — Агенты секретной службы пробежали по залу c оружием в руках. Водворилась зловещая тишина. К тому времени, как я поднялся, чтобы взглянуть на возвышение, Дональда и Меланию Трамп уже увели».
«Десять лет я освещал события вокруг Трампа. На ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома тьма подступила ощутимо близко».
Смит отмечает, что ещё до стрельбы атмосфера была напряжённой: Трамп должен был впервые выступить на WHCA в качестве президента, всех интересовала его предстоящая речь и ожидаемые нападки на СМИ. После стрельбы «какое-то время казалось, что ужин возобновится», однако секретная служба потребовала освободить помещение, говорится в материале.
Отголоски прошлого.
Тем временем Axios констатирует «скудость» подробностей субботнего происшествия, «включая вопрос о том, был ли мишенью президент». Тем не менее, как отмечает новостной портал, попытки устранить 47-го президента США предпринимались н первый раз. Так, во время предвыборной кампании 2024 года его пытались убить на митинге в Батлере, штат Пенсильвания, при этом ранили в ухо. А затем человек с винтовкой пробрался в гольф-клубе во Флориде, где проводил время Трамп; преступник уже осуждён на пожизненное заключение. В числе других покушений — попытка отравить Трампа с помощью яда, отправленного по почте, напоминает Axios.
Как сообщает The Washington Post (WP), покушения Трамп расценивает как свидетельство собственного влияния.
«Я изучал убийства и должен вам сказать, что нападают именно на тех людей, которые оказывают наибольшее влияние, делают больше всего, — заявил Трамп журналистам в Белом доме вскоре после того, как был задержан стрелявший. — Мне неприятно говорить, что это честь для меня, но я многое сделал».
В своём комментарии Трамп упомянул Авраама Линкольна, но не Рональда Рейгана, который в 1981 году был ранен возле того же отеля, передаёт WP.
На это совпадение обращает внимание и новостной сайт Fox News. Как отмечает корреспондент, отель Washington Hilton жители американской столицы прозвали «Хинкли Хилтон» — по имени Джона Хинкли-младшего, чуть не убившего Рейгана.
Кроме самого Рейгана, пострадали ещё несколько человек, а Джон Хинкли был «признан невиновным в покушении на убийство президента по причине невменяемости», добавляет Fox News.
Как перед гражданской войной.
Со своей стороны, The Conversation рассматривает инцидент со стрельбой на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома как часть тревожной тенденции, охватившей Соединённые Штаты. Автор статьи, политолог Джеймс Пьяцца, отмечает, что исследователи «задокументировали рост политического насилия в США в последние годы».
В подтверждение приводится целый ряд примеров, в том числе беспорядки в здании Капитолия 6 января 2021 года, более ранние покушения на Трампа, убийство консервативного активиста Чарли Кирка и нападение на особняк губернатора Пенсильвании Джоша Шапиро.
В качестве факторов, способствующих экстремизму, Пьяцца выделяет «поляризацию» общественного мнения.
«Американцы резко настроены друг против друга по партийному признаку. Они подозрительно и враждебно относятся друг к другу, и это создает напряженную и нестабильную обстановку в политике и общественной жизни», — утверждается в материале.
При этом политолога особенно интересует «моральный аспект» этой поляризации.
«Каждая из сторон рассматривает представителей другой стороны не просто как носителей иного взгляда на политику, а скорее как злых или аморальных людей», — подчёркивает политолог.
По его словам, подобная атмосфера в стране привела к тому, что политически мотивированное насилие воспринимается как привычное явление и вызывает менее сильную негативную реакцию общественности.
«Это повышает вероятность политически мотивированного насилия», — предупреждает автор публикации.
Причины Пьяцца усматривает в риторике политиков, а также в распространении «теорий заговора» и всевозможной «дезинформации».
Уточняется, что наблюдаемый сейчас рост насилия на политической почве не является беспрецедентным: нечто подобное страна уже переживала в преддверии гражданской войной 1981−1985 годов.
«В эту эпоху существовало резкое разделение между аболиционистами и сторонниками рабства. Кульминацией этого стали политические убийства», — напоминает политолог.
Новые всплески ожесточения были сразу после Первой мировой войны и в 1960-е годы, во времена движения за гражданские права чернокожих, говорится в материале.
В заключение автор статьи призывает американских политиков, вне зависимости от партийной принадлежности, осудить насилие.
«Исследования убедительно показывают, что высказывания политических элит — политиков, политических лидеров, комментаторов СМИ, влиятельных лиц в интернете — после подобных событий оказывают огромное влияние на отношение граждан», — резюмирует политолог.