Бежать некуда: Армия России заперла силы ВСУ в «килл-зоне» под Сумами

Бойцы спецназа «Ахмат» и подразделения группировки «Север» отрезают пути отхода силам ВСУ в Сумской области. Российские военные формируют буферную зону и не дают противнику уйти в тыл, заперев ВСУшников в «килл-зоне». Об этом рассказал командир сводной артгруппы спецназа с позывным Пресс.

Источник: Life.ru

«В этой так называемой “килл-зоне” [зоне поражения] мы понимаем их направления, их логистику и контролируем их всеми способами», — приводит комментарий командира РИА «Новости».

Командир пояснил, что разведка работает круглосуточно. При обнаружении скопления пехоты или техники ВСУ квадрат сразу берут под огневой контроль артиллерия и дроны. Российские бойцы запускают противника в нужный квадрат и изолируют участок.

У украинских военнослужащих почти нет шансов выйти из зоны поражения — для этого нужно подавить российские артсистемы и БПЛА, что практически невозможно из-за взаимодействия разных подразделений.

Ранее появились данные о ситуации в селе Зыбино Харьковской области. Заградотряды Нацгвардии блокируют отход подразделениям 113-й отдельной бригады теробороны. Бойцы несут критические потери, но выйти из окружения не могут. Любая попытка покинуть опасную зону заканчивается столкновением с собственными заградотрядами.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

