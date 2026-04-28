ДОНЕЦК, 28 апр — РИА Новости. Колумбийские минометчики были замечены в Родинском в ДНР до освобождения города от ВСУ, рассказала РИА Новости беженка Наталья Пасечник.
«Появились негры какие-то, у них стоял минометный расчет в огороде у соседей, которые выехали (из города — ред.). А третий был украинец, и он сказал, что это — колумбийцы», — сообщила Пасечник.
По ее словам, наемники вели огонь в непосредственной близости от соседского частного дома.
«Бывало даже, отстреляются и бегут через дом, через два в другое место. Сюда прилетало несколько раз, и миномет этот разбивали», — добавила женщина.
Командующий группировкой войск «Центр» Валерий Солодчук 27 декабря 2025 года сообщил, что силами 9-й мотострелковой бригады освобожден город Родинское.