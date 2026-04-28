Трампы показали британской королевской чете своих пчел

«Расширение медовой программы», как это назвала пресс-служба первой леди, Меланья представила в минувшую пятницу. Сделанный вручную в виде копии Белого дома улей разместили на южной лужайке рядом с президентским огородом — Кухонным садом. От пчел, как сообщали в администрации, ждут до 15 килограммов меда ежегодно.
Демонстрация улья значилась в расписании торжественного визита британского монарха следом за чаем. Журналистов на мероприятие не приглашали. На распространенных фотографиях, королевская чета и Трампы стоят напротив улья, будто выслушивая рассказ о пчелином хозяйстве, на другом снимке — пары стоят по разные стороны от сооружения.
Во вторник король выступит перед конгрессом. Это будет первая речь члена британской королевской семьи в конгрессе с 1991 года. Тогда королева Елизавета II первой из британских монархов выступила перед американскими законодателями.