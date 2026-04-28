Трампы показали британской королевской чете своих пчел

Трамп и Меланья показали королю Великобритании новый улей в виде Белого дома.

ВАШИНГТОН, 28 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья показали королю Великобритании Карлу III и его жене новый улей в виде Белого дома, соответствующие кадры распространил фотопул американского лидера.

«Расширение медовой программы», как это назвала пресс-служба первой леди, Меланья представила в минувшую пятницу. Сделанный вручную в виде копии Белого дома улей разместили на южной лужайке рядом с президентским огородом — Кухонным садом. От пчел, как сообщали в администрации, ждут до 15 килограммов меда ежегодно.

Демонстрация улья значилась в расписании торжественного визита британского монарха следом за чаем. Журналистов на мероприятие не приглашали. На распространенных фотографиях, королевская чета и Трампы стоят напротив улья, будто выслушивая рассказ о пчелином хозяйстве, на другом снимке — пары стоят по разные стороны от сооружения.

Во вторник король выступит перед конгрессом. Это будет первая речь члена британской королевской семьи в конгрессе с 1991 года. Тогда королева Елизавета II первой из британских монархов выступила перед американскими законодателями.

