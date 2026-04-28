Daily Mail: Трамп нарушил негласный протокол, похлопав короля Британии по плечу

Отход от негласного правила, по которому не стоит первым устанавливать физический контакт с членом королевской семьи, произошел во время прибытия монаршей четы в Белый дом в первый день государственного визита.
На видеокадрах заметно, что после рукопожатия и официального фотографирования, когда обе четы направились в официальную резиденцию американского лидера, он тактично, но все же похлопал монарха по плечу.
Издание приводит мнение эксперта по языку тела Джуди Джеймс, которая заявила, что, хотя формально это можно расценить как нарушение протокола, король, судя по всему, не возражал против этого. «Карл всегда, кажется, относился более спокойно к таким вещам, чем его мать [королева Елизавета II]», — сообщила Джеймс. Эксперт усмотрела в этом скорее «политический жест», демонстрирующий расположение американского лидера.
Первый с 2007 года государственный визит британского монарха продлится до 30 апреля.