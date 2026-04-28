Мерц опустился на последнее место в рейтинге популярности политиков в ФРГ

Канцлер Германии Фридрих Мерц впервые стал самым непопулярным политиком в ФРГ, оказавшись на 20-м месте соответствующего рейтинга.

Источник: Аргументы и факты

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц оказался самым непопулярным политиком в Германии, чего прежде не происходило, следует из рейтинга, составленного по результатам опроса, который по заказу немецкой газеты Bild провёл социологический институт INSA.

Согласно итогам исследования, глава правительства опустился в соответствующем списке с 18-го на последнее, 20-е место, набрав всего 28,9 балла. В публикации отмечается, что самой большой проблемой для Мерца является падение популярности не только в целом по стране, но и среди сторонников блока ХДС/ХСС (Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз), в котором он состоит.

В рамках опроса избирателей, поддерживающих эту политическую силу, канцлер набирал только 55,1 балла и занял пятое место. По популярности его обошли, в частности, глава ХСС Маркус Зёдер, премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Хендрик Вюст и глава МВД Германии Александер Добриндт.

Исследование также показало снижение поддержки сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель, которая опустилась на две строчки. Лидирует в рейтинге министр обороны ФРГ Борис Писториус (СДПГ). Опрос, в котором участвовали 2010 человек, проводился с 24 по 27 апреля.

Напомним, ранее сообщалось, что уровень недовольства Фридрихом Мерцем в Германии достиг 80 процентов, о чём свидетельствует опрос Trendbarometer. Немецкая газета Bild отметила, что в ФРГ почти весь электорат отворачивается от действующей власти.

Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
