Постпред России Гатилов: западные страны политизируют работу вокруг ДНЯО

«Скажу честно, ситуация вокруг Договора — тревожная. Государства Запада продолжают линию на политизацию работы на площадке ДНЯО, выносят на первый план дискуссий страновые сюжеты, не имеющие отношения к Договору», — сказал господин Гатилов в интервью «РИА Новости».
Обзорная конференция открылась 27 апреля в Нью-Йорке. Она продлится до 22 мая. Договор, вступивший в силу в 1970 году, ограничивает количество ядерных держав пятью странами — Россия, США, Великобритания, Франция, Китай. ДНЯО также запрещает остальным участникам разработку собственного атомного оружия.
