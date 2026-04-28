Постпред России Гатилов: западные страны политизируют работу вокруг ДНЯО

«Скажу честно, ситуация вокруг Договора — тревожная. Государства Запада продолжают линию на политизацию работы на площадке ДНЯО, выносят на первый план дискуссий страновые сюжеты, не имеющие отношения к Договору», — сказал господин Гатилов в интервью «РИА Новости».