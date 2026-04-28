В Пентагоне заявили об ограниченной эффективности американской ПРО

Берковиц: системы ПРО США не могут обеспечить защиту от гиперзвукового оружия.

ВАШИНГТОН, 28 апр — РИА Новости. Американские системы ПРО не могут предложить достаточный уровень защиты от гиперзвукового оружия, передовых крылатых или баллистических ракет, предупредил помощник министра войны США Марк Берковиц.

«В настоящее время наша система противоракетной обороны ограничена, ее эффективность на фоне появления продвинутых угроз снижается. Она обеспечивает лишь минимальную защиту против гиперзвукового оружия, продвинутых крылатых ракет или массированных ударов баллистическими ракетами», — сказал Берковиц на слушаниях в профильном комитете сената.

По его словам, в такой ситуации создание обещанной президентом Дональдом Трампом системы «Золотой купол» отвечает жизненно важным интересам США.

Пентагон: сердце военной машины США
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.
