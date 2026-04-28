Кнайсль: западные переговорные площадки утрачивают свою значимость

Западные переговорные площадки, к которым прежде обращались, утрачивают свою роль, и центр мировой дипломатии смещается на восток, о чём свидетельствуют шаги иранских властей в рамках урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.
Одним из новых центров она назвала Санкт-Петербург.
«Сегодня Санкт-Петербург стал следующей остановкой — после Исламабада и Маската — в рамках текущей “челночной дипломатии” иранского правительства. Любопытно. Когда я была моложе, это были бы Нью-Йорк, Париж, Женева. Времена меняются — меняются и направления», — написала экс-глава МИД в своём Telegram-канале.
Кнайсль выразила надежду на то, что Запад перестанет демонстрировать безумие, которое исходит от него.
«Но где найти компетентных и воспитанных людей, способных вести переговоры? Похоже, к востоку от Суэца их больше, чем к западу от него», — добавила она.
Напомним, 27 апреля в Санкт-Петербурге состоялась встреча президента России Владимира Путина с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Она продлилась почти два часа. С российской стороны в переговорах также участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков. Иранскую делегацию, помимо Аракчи, представляли заместитель главы МИД Ирана Казем Гариб-Абади и иранский посол в Москве Казем Джалали.
В марте Карин Кнайсль выразила мнение, что обострение конфликта на Ближнем Востоке поставило под удар репутацию Вооружённых сил США. Экс-глава МИД Австрии отмечала, что Соединённые Штаты и их армия глубоко увязли в ситуации вокруг Ирана.