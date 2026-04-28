Кнайсль: западные переговорные площадки утрачивают свою значимость

«Сегодня Санкт-Петербург стал следующей остановкой — после Исламабада и Маската — в рамках текущей “челночной дипломатии” иранского правительства. Любопытно. Когда я была моложе, это были бы Нью-Йорк, Париж, Женева. Времена меняются — меняются и направления», — написала экс-глава МИД в своём Telegram-канале.