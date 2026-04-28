Daily Mail: Трамп нарушил протокол, похлопав Карла III по плечу

Как отмечает The Daily Mail, после рукопожатия и официального фотографирования монарх и его жена королева Камилла, а также американский лидер и первая леди США Меланья Трамп направились в официальную резиденцию американского лидера. Именно в этот момент Трамп тактично, но всё же похлопал Карла III по плечу.
«Трамп похлопал короля по плечу в знак привязанности, нарушив тем самым королевский протокол. Главное, неписаное правило гласит: никогда не инициируйте физический контакт с членом королевской семьи», — говорится в статье.
Эксперт по языку тела Джуди Джеймс между тем заявила, что данное прикосновение выглядело как политический жест.
«Это был также первый настоящий жест активной, “особой” дружбы со стороны Трампа…», — сказала она.
Ранее кандидат политических наук американист Егор Торопов заявил, что визит Карла III в США носит символический характер.