Daily Mail: Трамп нарушил протокол, похлопав Карла III по плечу

Президент США Дональд Трамп нарушил протокол, похлопав короля Карла III по плечу.

Президент США Дональд Трамп нарушил протокол, похлопав короля Карла III по плечу.

Как отмечает The Daily Mail, после рукопожатия и официального фотографирования монарх и его жена королева Камилла, а также американский лидер и первая леди США Меланья Трамп направились в официальную резиденцию американского лидера. Именно в этот момент Трамп тактично, но всё же похлопал Карла III по плечу.

«Трамп похлопал короля по плечу в знак привязанности, нарушив тем самым королевский протокол. Главное, неписаное правило гласит: никогда не инициируйте физический контакт с членом королевской семьи», — говорится в статье.

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс между тем заявила, что данное прикосновение выглядело как политический жест.

«Это был также первый настоящий жест активной, “особой” дружбы со стороны Трампа…», — сказала она.

Ранее кандидат политических наук американист Егор Торопов заявил, что визит Карла III в США носит символический характер.

Карл III: биография монарха и его путь к трону Великобритании
Королевская семья остается для жителей Великобритании и стран Содружества символом величия и благородства. Новым главой королевства после смерти Елизаветы II стал Карл III, который был принцем долгие годы. Как он шел к этому и чего добился в жизни — разберем подробно в статье.
Читать дальше