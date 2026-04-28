Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Руспродсоюз подсчитал стоимость шашлыка в 2026 году

В Руспродсоюзе подсчитали стоимость шашлыка в 2026 году.

Так, по информации РИА Новости, средняя стоимость шашлыка из курицы к 26 апреля 2026 года составила 415,9 рубля, из свинины — 667,3 рубля.

За основу расчётов был взял классический рецепт на семью из четырёх человек, в который входит: 1,5 кг мяса, 0,5 кг лука, 15 мл уксусной кислоты, а также перец и соль.

«Динамика цен на мясо находится в рамках годовой инфляции», — заявили в ведомстве.

Ранее в Роскачестве назвали главные риски при приготовлении шашлыка.

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова в беседе с RT между тем рассказала о принципах питания, которых стоит придерживаться во время майских праздников.