Руспродсоюз подсчитал стоимость шашлыка в 2026 году

В Руспродсоюзе подсчитали стоимость шашлыка в 2026 году.
Так, по информации РИА Новости, средняя стоимость шашлыка из курицы к 26 апреля 2026 года составила 415,9 рубля, из свинины — 667,3 рубля.
За основу расчётов был взял классический рецепт на семью из четырёх человек, в который входит: 1,5 кг мяса, 0,5 кг лука, 15 мл уксусной кислоты, а также перец и соль.
«Динамика цен на мясо находится в рамках годовой инфляции», — заявили в ведомстве.
