Гатилов заявил об опасности наращивания Парижом ядерного потенциала

Гатилов: наращивание Парижем ядерного потенциала создает риски для России.

Источник: © РИА Новости

ЖЕНЕВА, 28 апр — РИА Новости. Наращивание Парижем ядерного потенциала под предлогом «российской угрозы» создает непосредственные риски для безопасности РФ, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

«Для нас важным элементом “ядерных” устремлений (президента Франции Эммануэля) Макрона является и то, что в качестве их оправдания выдвигается мнимая российская угроза. Исходим из того, что такое развитие событий не только создает непосредственные риски для безопасности России, но и самым негативным образом сказывается на стратегической стабильности», — сказал дипломат.

По его словам, это также «подтверждает враждебные намерения Франции и всего военно-политического блока НАТО в отношении нашей страны».

В марте Макрон объявил о том, что Франция ужесточает свою политику ядерного сдерживания, и распорядился увеличить количество ядерного оружия. По его словам, Франция также должна рассмотреть возможность расширения своей ядерной стратегии на всю Европу.

Дания уже заключила с Францией соглашение о стратегическом ядерном сдерживании, которое призвано дополнить механизмы сдерживания НАТО. Польша тоже ведет переговоры с Парижем о присоединении к этой инициативе.

