Фон дер Ляйен ответила на ультиматут от блока Мерца: вот на что готова Еврокомиссия

Европейская комиссия готова к переменам в области бизнеса. Об этом высказалась глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
«Мы полны решимости добиться перемен, чтобы в Европе получилось быстрее и эффективнее создать среду, в которой компании могли бы расти и развивать глобальную конкурентоспособность, в которой они нуждаются», — цитирует её издание Politico.
Напомним, немецкие политики во главе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем подготовили для фон дер Ляйен жесткий ультиматум из 27 пунктов.
Накануне канцлер ФРГ Фридрих Мерц высказался о возможности вступления Украины в ЕС. Он заявил, что немедленное вступление Украины в Европейский союз невозможно, и призвал разработать поэтапную стратегию сближения Киева с объединением.
Ранее Мерц открестился от слов фон дер Ляйен о гарантиях безопасности Украине.
Также сообщалось, что в ЕС недовольны позицией фон дер Ляйен относительно Ближнего Востока.