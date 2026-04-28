WSJ: Трамп скептически отнёсся к предложению Ирана по переговорам

Как отмечает The Wall Street Journal, американский лидер не стал отвергать идею Ирана, однако обвинил власти страны в нежелании выполнить ключевое требование США — отказаться от обогащения урана.
В статье говорится, что Вашингтон продолжат вести переговоры с Тегераном и намерен представить свой ответ и контрпредложения на план исламской республики в ближайшие дни.
В Axios ранее писали, что Иран призвал США сначала открыть Ормузский пролив, а потом обсуждать уран.
Политолог-американист Григорий Ярыгин между тем выразил мнение, что главным препятствием в переговорах США и Ирана стал ядерный вопрос.