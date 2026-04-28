Словацкая SPNZ допустила увеличение закупок газа из России

Доля российского газа в закупках словацкого энергооператора SPP в 2026 году может быть выше уровня 2025 года в 33%, допустил исполнительный директор Словацкого союза газа и нефти (SPNZ) Рихард Квасньовский. Он объяснил это приближающимся запретом на импорт газа из России с 2027 года.

«Это решение поможет SPP использовать в настоящее время самый выгодный по цене источник газа. Изменение контракта происходит каждый год для того, чтобы он отражал текущую ситуацию на рынке с природным газом», — сказал господин Квасньовский в разговоре с «РИА Новости».

Как уточнил директор союза, SPP уже подписала дополнение к контракту с «Газпром экспортом» на 2026 год, чтобы привести условия поставок в соответствие с новым законодательством ЕС (RepowerEU).

Транзит российского газа в Европу через Украину был остановлен 1 января 2025 года. Газ поставлялся в Словакию. Словакия восстановила поставки через «Турецкий поток».

Узнать больше по теме
Словакия: европейское государство с самостоятельной политикой и стратегическим положением
Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.
Читать дальше