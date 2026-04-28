Словацкая SPNZ допустила увеличение закупок газа из России

Доля российского газа в закупках словацкого энергооператора SPP в 2026 году может быть выше уровня 2025 года в 33%, допустил исполнительный директор Словацкого союза газа и нефти (SPNZ) Рихард Квасньовский. Он объяснил это приближающимся запретом на импорт газа из России с 2027 года.