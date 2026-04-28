Россияне назвали возраст, в котором мечтают выйти на пенсию

Больше половины (54%) россиян хотели бы перестать трудиться в 51—60 лет. Таковы результаты исследования, которые есть в распоряжении RT.
Как выяснили аналитики «СберНПФ» и «Работы.ру», 18% участников опроса планируют отойти от дел в 41—50 лет, а 16% — в 61—65 лет.
«8% опрошенных намерены строить карьеру до 65 лет, 4% — только до 40 лет», — подчёркивается в исследовании.
Работать до 61—65 лет стремятся четверть (24%) мужчин, до 41—50 лет — 22% женщин, объяснили специалисты.
Отмечается, что 75% россиян рассчитывают на пенсии жить на выплаты от государства.
По 7% участников опроса планируют жить на доход от инвестиций в ценные бумаги и ожидают помощи от детей, добавили аналитики.
По словам Ольги Изюмовой, генерального директора «СберНПФ», 53% респондентов хотят накопить свыше 5 млн рублей к завершению активной карьеры.
Кроме того, как сообщили эксперты, 15% опрошенных хотят завершить карьеру с капиталом от 3 до 5 млн рублей, 13% — от 1 до 3 млн рублей, ещё 19% понадобится до 1 млн рублей.
Всего в опросе участвовали более 3 тыс. респондентов.
