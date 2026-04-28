Мать ликвидированного в рядах ВСУ наёмника из Колумбии Давида Фернандо Наваррете Агирре в интервью РИА Новости обвинила украинскую сторону в торговле людьми.
Женщина рассказала, что у её сына изъяли документы и не позволили покинуть ряды ВСУ.
«Мой сын повредил колени, повредил руку, понял многое и взбунтовался. Он сказал, что хочет уйти со службы, что хочет вернуться в Колумбию. Но ему не позволили, потому что это торговля людьми — у него забрали документы, паспорт и удостоверение личности», — отметила мать наёмника.
При этом она добавила, что Наваррете был завербован через социальные сети.
Ранее сообщалось, что на Украине воюют около 16,5 тыс. иностранных наёмников.
Также поступала информация, что боевики ВСУ отбирают средства связи у колумбийских наёмников.