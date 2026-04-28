Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп скептически относится к предложению Ирана по Ормузу, пишут СМИ

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и его команда скептически относятся к предложению иранской стороны по открытию Ормузского пролива, утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Источник: Reuters

«Трамп и его команда национальной безопасности скептически относятся к предложению Ирана о сделке, которая подразумевает открытие Ормузского пролива и приостановку обсуждений по ядерной программе», — говорится в материале.

По информации чиновников, Вашингтон продолжит переговоры с Тегераном и, вероятно, «в ближайшие дни» представит ответные предложения.

На прошлой неделе глава Белого дома Дональд Трамп в одностороннем порядке продлил перемирие с Тегераном до завершения переговоров. В субботу он заявил, что отменил поездку делегации в Исламабад для новой встречи. Позднее в тот же день президент выступил с утверждением, что Штаты получили новое предложение от ИРИ с более выгодными условиями. При этом Тегеран изначально отрицал планы встретиться с американцами.

В свою очередь, президент Ирана Масуд Пезешкиан в разговоре с премьером Пакистана Шехбазом Шарифом отметил, что страна не будет участвовать в переговорах в условиях давления, угроз или блокады судоходства.

Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
