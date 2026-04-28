Постпред Ирана обвинил США в пиратстве

Постпред Ирана при ООН назвал пиратством действия США в рамках установленной Вашингтоном морской блокады Ирана.

Источник: Аргументы и факты

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани резко раскритиковал действия США, связанные с введённой морской блокадой, обвинив Вашингтон в незаконном вмешательстве в судоходство. По его словам, речь идёт о перехвате иранских торговых судов в международных водах и задержании их экипажей.

Иранская сторона считает подобные меры грубым нарушением норм международного права и положений Устава ООН. Тегеран расценивает происходящее как недопустимое давление на гражданское судоходство и экономическую деятельность страны.

Дипломат также заявил, что действия США сопровождаются элементами принуждения и угроз, направленных против экипажей судов. По его оценке, такая практика подрывает безопасность международных морских перевозок и усиливает напряжённость в регионе.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи выступил с предложением создать механизмы коллективной безопасности на Ближнем Востоке без участия США.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше