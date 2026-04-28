Рубио: власти США полагают, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи жив

Госсекретарь США Марко Рубио признал, что у Вашингтона нет доказательств смерти верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.

Источник: Аргументы и факты

Американские власти считают, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи жив, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Так он ответил на соответствующий вопрос телеканала Fox News.

«У нас (в Вашингтоне — прим. ред.) есть основания полагать, что это так. Очевидно, они (официальный Тегеран — прим. ред.) утверждают об этом. Мы не имеем доказательств обратного», — сказал глава Госдепартамента.

Кроме того, руководитель ведомства отметил, что иранские войска смогли сохранить половину своего ракетного арсенала.

Напомним, 11 апреля агентство Reuters со ссылкой на трех человек из ближайшего окружения Моджтабы Хаменеи сообщило, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не появляется на публике из-за того, что у него якобы изуродовано лицо. По данным источников, аятолла будто бы получил тяжёлые травмы в результате авиаудара в начале военной операции США. Вследствие этой атаки погиб его отец, Али Хаменеи.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше