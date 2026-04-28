Рубио: власти США полагают, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи жив

Напомним, 11 апреля агентство Reuters со ссылкой на трех человек из ближайшего окружения Моджтабы Хаменеи сообщило, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не появляется на публике из-за того, что у него якобы изуродовано лицо. По данным источников, аятолла будто бы получил тяжёлые травмы в результате авиаудара в начале военной операции США. Вследствие этой атаки погиб его отец, Али Хаменеи.