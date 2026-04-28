Царев нашел тайный знак в кабинете Буданова

Фотографии кабинета руководителя Офиса президента Кирилла Буданова* появились в Сети. Пользователи обратили внимание на загруженность его рабочего стола и яркие детали: красный блокнот с неприличной надписью, икону, большую шахматную доску. Также вызвала удивление фотогалерея украинских президентов и руководителей их офисов, администраций и секретариатов перед входом в приемную.
«Это эпатаж, это желание, чтобы об этом написали», — поделился мнением с aif.ru экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев.
Собеседник издания обратил внимание на очень важный аспект, связанный с кабинетом Буданова*.
«Я очень хорошо знаю кабинет, в котором находится Буданов*. Его не пустили в кабинет, где раньше сидел Ермак и всегда был кабинет главы администрации. Там сидел Левочкин, сидел Клюев, другие главы администрации, но Буданов единственный, кого не пустили в кабинет главы администрации, это показательно», — сказал Царев.
Экс-нардеп объяснил, что для чиновников наличие кабинета, его размер и то, где он находится, имеет большое значение.
«Янукович, когда стал премьер-министром ещё при Ющенко, в правительстве выгородил целый этаж фактически под свой кабинет, целый этаж кабинета министров. Он считал, что это подчёркивает его статус. Маленький кабинет — маленький статус, большой кабинет — большой статус. Эти вещи очень важны», — отметил он.
Царев обратил внимание на то, что по словам нардепа Алексея Гончаренко* Зеленский запрещает заместителям разговаривать с Будановым*.
"Мало того, Буданову* не дали назначить ни одного заместителя. Ещё и Зеленский.
говорит о том, что они могут не ходить на совещание к Буданову. Фактически администрацией продолжает управлять Ермак, его кабинет свободен, но он как бы де-факто там находится. Именно поэтому Буданов* туда не переехал. Все ожидают, что Зеленский обвинит Буданова* в срыве переговоров и уберёт его", — объяснил экс-нардеп.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.