ТАСС: Киев перевел часть операторов БПЛА в тыл

ДОНЕЦК, 28 апреля. /ТАСС/. Часть украинских операторов БПЛА переведены в глубокий тыл. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, они работают дистанционно, используя многочисленные ретрансляторы.
«Противник отвел с фронтовой и прифронтовой линии часть операторов БПЛА в глубокий тыл. Для увеличения дальности работы используются многочисленные ретрансляторы», — сказали в силовых структурах.
По данным силовиков, ретрансляторы представляют собой целые комплексы специально оборудованных зданий.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.