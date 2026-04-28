В Финляндии георгиевская лента воспринимается как радикальный символ, предупредила переехавшая в Россию финская активистка Салли Райски.
По её словам, люди, носящие её публично, получают замечания на улицах.
«Когда в Финляндии я вышла с георгиевской лентой, мне сделали замечание. В первый раз это случилось в 2022 году, а в последний раз — в 2025-м. Хотя это же просто ленточка, это память и история, что в этом такого? Они говорят, что это радикальный знак», — цитирует активистку ТАСС.
Райски добавила, что жители страны и в целом Евросоюза также не осведомлены о празднике 9 Мая.
Ранее «Известия» писали, что в Берлине могут запретить георгиевские ленты на 9 Мая.
Россиянам между тем рассказали, как правильно носить георгиевскую ленту.