Грузовой корабль «Прогресс МС-34» пристыковался к МКС

В рамках 95-й миссии снабжения «Прогресс» доставил на станцию около 2,5 тонны грузов. Помимо стандартных запасов топлива (700 кг), воды (420 кг) и кислорода (50 кг) на борту находится более 1,3 т оборудования для экипажа МКС-74, включая новейший скафандр «Орлан-МКС» № 8. Корабль также доставил оборудование и расходные материалы для научных экспериментов.