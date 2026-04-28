В Сети опубликованы откровения начальника радиационно-химической безопасности Пентагона Эндрю Хагга. Он рассказал журналистке под прикрытием о том, как во время его работы при администрации Обамы украинские власти разворовывали американскую помощь.
Комментируя эту информацию aif.ru, бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник отметил, что это правда, но никто не привлечет к ответственности Зеленского и его команду.
«Почему не дают добро на привлечение Зеленского к ответственности? Секрет очень простой. Он не за одну зарплату ведет боевые действия в интересах Запада. Как указано в официальной декларации Зеленского, то в 2024 году у него была зарплата 666 долларов в месяц. У Ермака — 1200. Не думаю, что Зеленский за 666 долларов работает. Кстати, символическая цифра, за душу и тело, за Украину и за Запад. Значит, Запад заранее предполагал, что он будет заниматься воровством. Но он же это делает не только в своих интересах, ещё идут откаты. История с Хантером Байденом, сыном Байдена, это не исключение. Точно такие же деньги получает и Макрон, и Мерц, и все те, кто выделяет деньги Зеленскому. Они все в теме и в доле», — объяснил экс-нардеп.
Олейник уточнил, что нынешний американский президент Дональд Трамп оказался вне схемы с откатами.
«Вот Трамп в теме, но не в доле. Но здесь вяжут ему руки те же демократы. Поэтому в данном случае заявление чиновника Пентагона — это ещё одно доказательство, но, опять же, сделал это в неформальной обстановке, и не продолжил историю, что и американские чиновники получают откаты. Например, конгрессмен Грэм, который лоббирует старательно интересы Украины. Понятно почему. Потому что есть откаты, есть коррупция, которая у них называется по другому — лоббизм», — сказал он.
Олейник уточнил, что сейчас заявление чиновника Пентагона получит последствий, но в перспективе они будут.
«Вот эти громкие скандалы с Миндичем, Ермаком — это попытка американцев взять немножко под контроль Зеленского. Они же “танцевали” условно увольнение Ермака, они “танцевали” назначение Буданова*. Буданов* — это их человек, но его Зеленский нейтрализовал», — добавил Олейник.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.