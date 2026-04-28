Daily Mail: Трамп нарушил негласный протокол на встрече с Карлом III

Президент США Дональд Трамп оказался в центре внимания из-за жеста, который некоторые расценили как отклонение от дипломатического протокола во время встречи с британским монархом Карлом III в Белом доме.
После официального приветствия и фотосессии, когда делегации направлялись к резиденции американского лидера, Трамп позволил себе дружеский жест, слегка похлопав короля по плечу. Этот момент попал в объективы камер и стал предметом обсуждения.
Эксперты по невербальному общению отмечают, что подобные действия обычно не практикуются в отношении членов королевской семьи, однако в данном случае реакция монарха была спокойной. По их оценке, жест мог носить скорее демонстративно-дружелюбный характер, отражающий неформальный тон встречи.
Напомним, Карл III и королева-консорт Камилла пробудут в США с 27 по 30 апреля. Это первый государственный визит британского монарха в страну с 2007 года. Тогда США посетила королева Елизавета II.