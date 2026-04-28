Унижение Буданова: раскрыт секретный приказ Зеленского, впереди страшное

Руководителю Офиса президента Украины Кириллу Буданову не дали занять кабинет его предшественника. Это один показателей того, что его ждет скорая отставка. Экс-нардеп Олег Царев объяснил, почему Зеленский готовится убрать зкс-главу ГУР.

Источник: Аргументы и факты

Кабинет, который выделили руководителю Офиса президента Украины Кириллу Буданову*, указывает на шаткость его положения. Как отметил в беседе с aif.ru экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев, традиционно новый руководитель Офиса президента занимает кабинет своего предшественника. Буданову* это сделать не позволили. Кроме того, ему не разрешили назначить себе заместителей, чиновников, которых приглашает Буданов, просят не встречаться с ним. По словам Царева, все ожидают, что Зеленский «обвинит Буданова* в срыве переговоров и уберёт его». Как отметил экс-нардеп, сам Буданов* знает о готовящейся отставке.

«Уверен, что Буданов* знает и готовится к тому, что его будут снимать с должности. Вот отсюда и было видео, когда он участвовал в спецоперации, прыгал там с нефтяной вышки в Чёрном море, то есть вместе с рядовыми бойцами руководитель ГУР лично принимал участие», — сказал Царев.

Собеседник издания обратил внимание на то, что экс-глава ГУР активно работает на свой рейтинг.

«Для рейтинга, для статуса, всевозможные заявления Буданова* о том, что православную церковь не надо преследовать, что надо договариваться с Россией, подписывать мир. Его появление с супругой на Пасху на камеры — это появление не чиновника, а политика, который претендует на пост президента. Рейтинг Буданова* выше, чем у Зеленского. Это одна из причин, по которой Зеленский будет его снимать», — уточнил экс-нардеп.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

