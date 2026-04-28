Пасечник Карасев: пчелы Мелании Трамп могут ужалить гостей Белого Дома

Первая леди США Меланья Трамп приняла участие в церемонии открытия функционирующего пчелиного улья на Южной лужайке Белого дома, который установили в рамках расширения медовой программы. Это уже третий улей на территории Белого дома.
«Для самих пчёл, я думаю, без разницы, где стоит улей, если рядом там есть, с чего собирать пыльцу. Улей находится не совсем близко к людям, поэтому большой опасности нет. Пчелы, если их не трогать, в ульи не лезть, то они летают мимо людей, занимаются своими делами. Просто так они не нападают. Но возможны инциденты, пчелы могут ужалить. Такое редко бывает, но нельзя исключать, что укус может повлечь отек Квинке, потому что, все-таки, яд пчел — это серьезный аллерген», — объяснил aif.ru пчеловод-профессионал Иван Карасев.
Как стало известно ранее, в Белом доме рассчитывают, что новый улей увеличит ежегодное производство меда примерно на 30 фунтов (более 13,6 кг). Его планируется использовать на кухне Белого дома, в качестве официальных подарков от президента и первой леди, и для благотворительных пожертвований.