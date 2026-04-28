При крушении самолета в Южном Судане погибли 14 человек

Самолет авиакомпании CityLink Aviation разбился вблизи столицы Южного Судана Джубы. Все 14 человек, которые находились на борту, погибли, передает Reuters.
По данным управления гражданской авиации, судно Cessna 208 Caravan потеряло связь во время перелета из города Йеи в международный аэропорт Джубы. По предварительным данным, самолет потерпел крушение из-за плохой видимости.
Самолет вылетел в 09:15 и потерял связь в 09:43. На борту находились пилот и 13 пассажиров. Среди них двое граждан Кении и 12 граждан Южного Судана.