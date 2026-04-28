Эксперт Ставцев: Россия на две трети обеспечена собственным вином

Вице-президент Ассоциации экспертов рынка ритейла Александр Ставцев рассказал, что российские виноделы обеспечивают около двух третей спроса на вино в стране.
«В игристых винах доля продаж отечественного вина превышает 72%, в тихих винах — свыше 60%. Если брать в среднем по категории — до 65% розничных продаж в литрах сейчас — это российские вина», — передаёт его слова РИА Новости.
Также Ставцев добавил, что одной из стран, откуда Россия импортирует вино, является Сербия, которая пользуется льготным таможенным режимом. Из-за этого, по мнению эксперта, сербские вина в целом могут быть конкурентоспособны в России, однако пока ещё не очень широко представлены на российском рынке.
Руководитель Роскачества Максим Протасов ранее рассказал RT о продвижении на полки магазинов страны и в винные карты ресторанов качественного российского вина.