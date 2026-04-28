Число погибших при столкновении поездов в Индонезии возросло до семи

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Число погибших в результате столкновения поездов в городе Бекаси к востоку от индонезийской столицы Джакарты возросло до семи, 81 человек получил травмы, передает агентство Рейтер со ссылкой на служащего железных дорог.