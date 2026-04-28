Число погибших при столкновении поездов в Индонезии возросло до семи

При столкновении поездов в Индонезии погибли семь человек, более 80 ранены.

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Число погибших в результате столкновения поездов в городе Бекаси к востоку от индонезийской столицы Джакарты возросло до семи, 81 человек получил травмы, передает агентство Рейтер со ссылкой на служащего железных дорог.

Ранее агентство Франс Пресс передавало, что в результате столкновения составов погибли пять человек.

«Число погибших в результате столкновения поездов в Индонезии возросло до семи, еще 81 ранены», — передает Рейтер.

Агентство отмечает, что поисково-спасательные работы на месте происшествия продолжаются.

Столкновение поездов произошло в понедельник около 16.57 мск на станции «Бекаси-Тимур»: столкнулись пригородный электропоезд и поезд дальнего следования. Последний протаранил задний вагон электрички, предназначенный для женщин.