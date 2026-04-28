Врач Матвеева заявила о необходимости проводить один день в неделю без гаджетов

Доктор медицинских наук, доцент кафедры клинического моделирования здоровья и персонализированной медицины Новосибирского госуниверситета Мария Матвеева заявила, что для восстановления мозга человеку необходимо 1−2 часа в день и один день в неделю полностью проводить без гаджетов.
«Мозгу нужно время для восстановления и работы в “дефолтном режиме”, когда он обрабатывает информацию, генерирует идеи и отдыхает», — передаёт её слова ТАСС.
Матвеева подчеркнула, что особую актуальность такие рекомендации имеют, когда человек часто работает с контентом, порождённым нейросетями.
«После работы с ИИ или цифровым контентом переключайтесь на офлайн-активности: прогулки, чтение бумажных книг, творчество, спорт», — добавила эксперт.
Заведующая кафедрой психологии труда и психологического консультирования Института педагогики и психологии МПГУ, эксперт Минпросвещения Елена Пучкова ранее объяснила, что современные дети хуже воспринимают печатные книги из-за привычки к скроллингу, которая формируется ещё до обучения чтению.
Кандидат педагогических наук, автор книг Татьяна Цветкова, в свою очередь, выразила мнение, что смартфон ребёнку лучше покупать после 11 лет.