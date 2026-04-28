WSJ: Трамп скептически отнесся к предложению Ирана по переговорам

Президент США Дональд Трамп и его команда по национальной безопасности с осторожностью оценили предложенный Ираном трёхэтапный формат переговоров. В Вашингтоне считают, что инициатива Тегерана вызывает вопросы и требует дополнительного анализа, пишет газета The Wall Street Journal.
При этом американская сторона не стала полностью отклонять предложение, однако выразила сомнения в готовности Ирана выполнить ключевые условия, связанные с ограничением ядерной программы. В частности, речь идёт о позиции США по прекращению обогащения урана.
Ожидается, что в ближайшее время Вашингтон представит собственный вариант договорённостей. США намерены продолжить дипломатический диалог и выработать альтернативные предложения в ответ на инициативу Ирана.
Ранее Тегеран предложил формат переговоров с США, состоящий из трёх этапов: сначала прекращение конфликта и предоставление гарантий безопасности, затем обсуждение статуса Ормузского пролива с участием посредников и, на финальной стадии, переход к диалогу по ядерной программе.