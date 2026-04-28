WSJ: Трамп скептически отнесся к предложению Ирана по переговорам

Трамп и представители его команды по национальной безопасности скептически отнеслись к трехэтапному плану переговоров Ирана.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп и его команда по национальной безопасности с осторожностью оценили предложенный Ираном трёхэтапный формат переговоров. В Вашингтоне считают, что инициатива Тегерана вызывает вопросы и требует дополнительного анализа, пишет газета The Wall Street Journal.

При этом американская сторона не стала полностью отклонять предложение, однако выразила сомнения в готовности Ирана выполнить ключевые условия, связанные с ограничением ядерной программы. В частности, речь идёт о позиции США по прекращению обогащения урана.

Ожидается, что в ближайшее время Вашингтон представит собственный вариант договорённостей. США намерены продолжить дипломатический диалог и выработать альтернативные предложения в ответ на инициативу Ирана.

Ранее Тегеран предложил формат переговоров с США, состоящий из трёх этапов: сначала прекращение конфликта и предоставление гарантий безопасности, затем обсуждение статуса Ормузского пролива с участием посредников и, на финальной стадии, переход к диалогу по ядерной программе.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше