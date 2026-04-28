Переворот в Киеве: три чиновника и женщина готовятся убрать Зеленского

Член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров назвал aif.ru имена украинских чиновников, которые являются главными врагами Зеленского, и при этом находятся в его окружении.
Ранее политолог Руслан Бортник заявил, что сейчас на Украине идет «тихий госпереворот», направленный против Зеленского, для ограничения его власти и последующей замены. В частности, для этого планируется заменить главу Верховной Рады Руслана Стефанчука на Давида Арахамию и в дальнейшем также поменять премьер-министра.
Как отметил Вакаров, главными врагами Зеленского в его окружении являются глава фракции «Слуга народа» в парламенте Давид Арахамия, глава офиса президента Кирилл Буданов* и министр обороны Михаил Фёдоров.
«Впервые информацию о госперевороте я услышал в начале ноября прошлого года. Тогда Давид Арахамия, Кирилл Буданов* и Михаил Фёдоров решили сменить власть на Украине. К этой троице примкнула Юлия Тимошенко, которая начала скупать голоса в Верховной Раде. Зеленский узнал об этом и решил “сторговаться”: уволил Андрея Ермака с должности главы офиса президента и назначил на этот пост Буданова*, Фёдорову при этом отдали хлебное место “министра обороны”. Однако Арахамия остался недовольным, а Тимошенко оказалась в суде», — рассказал Вакаров.
Теперь история может повториться и иметь уже реальные последствия для нынешнего главы киевского режима.
«Зеленского могут предать все — за деньги. И в первую очередь Стефанчук. Снять Зеленского хотят США», — подытожил Вакаров.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что нацизм «снова поднимает голову», а Владимир Зеленский чувствует себя главным в этом процессе.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.